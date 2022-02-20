Maçtaki sözleri canlı yayına yansıdı! Herkes, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda'yı konuşuyor

Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızları Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp bu mücadelede ilk kez 11'de şans buldu. Arda Güler'in bir serbest vuruş öncesi Serdar Dursun'la olan diyaloğu ise büyük ilgi çekti.

"SEN Mİ VURACAKSIN AĞABEY?"

Serbest vuruşta Serdar Dursun ile topun başına gelen Arda Güler, deneyimli golcüye "Sen mi vuracaksın ağabey?" dedi. Serbest vuruşu Serdar Dursun kullanırken bu sözler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Taraftarlar "Keşke Arda kullansaydı" demekten kendini alamadı.

Serbest vuruşu Serdar Dursun kullandı