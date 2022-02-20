Maçtaki sözleri canlı yayına yansıdı! Herkes, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda'yı konuşuyor - Haberler
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Maçtaki sözleri canlı yayına yansıdı! Herkes, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda'yı konuşuyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Maçtaki sözleri canlı yayına yansıdı! Herkes, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda'yı konuşuyor

Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler ilk kez 11'de şans buldu. Karşılaşmanın 7. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Serdar Dursun ile topun başına gelen genç yıldızın, "Sen mi vuracaksın ağabey?" sözleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızları Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp bu mücadelede ilk kez 11'de şans buldu. Arda Güler'in bir serbest vuruş öncesi Serdar Dursun'la olan diyaloğu ise büyük ilgi çekti.

"SEN Mİ VURACAKSIN AĞABEY?"

Serbest vuruşta Serdar Dursun ile topun başına gelen Arda Güler, deneyimli golcüye "Sen mi vuracaksın ağabey?" dedi. Serbest vuruşu Serdar Dursun kullanırken bu sözler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Taraftarlar "Keşke Arda kullansaydı" demekten kendini alamadı.

Maçtaki sözleri canlı yayına yansıdı! Herkes, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda'yı konuşuyorSerbest vuruşu Serdar Dursun kullandı

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Serdar Dursun, Arda Güler, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Haberler

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