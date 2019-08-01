Maçlar: FC Bayern 2-2 Tottenham (5-6 kalemler)

Bayern, Audi Cup finalinde penaltılarla Tottenham Hotspur'a düştü. Erik Lamela 20 dakika sonra Spurs'u öne geçirdi, Christian Eriksen saatte öne geçti. Fiete Arp ve Alphonso Davies, oyunu penaltılara göndermek için puanları yükseltti, ancak Tottenham yerinden çıktı.