Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 12. haftasından ertelenen maçta Adanaspor'a 2-0 mağlup olan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, ligin ikinci yarısında farklı bir Ankaraspor takımı izlettireceklerini söyledi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında, Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, bugün oynadıkları oyunun karşılığının puan ya da puanlar olması gerektiğini belirterek, "Bazen teknik taktik ile açıklanamayan bir sürü pozisyon ve aksiyonlar oluyor. Maçın 89. dakikasında duran toptan yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Hücum anlamında 1-1'i yakalamak isterken 10 kişi oynuyorsunuz arkada boşluk bıraktık 2-0 geriye düştük. Oyunun tamamında üstün olan bir Ankaraspor, rakibi ceza sahası içerisine sokmayan bir Ankaraspor, 10 kişi kalmamıza rağmen rakibe pozisyon vermeyen, taktik disiplinden ayrılmayan Ankaraspor, ama sonuçta maçı kaybeden bir Ankaraspor var." diye konuştu.

Mehmet Ak, "Duran topların önlemini de almıştık açıkçası, gol yediğimiz toptaki duran topların da önlemini almıştık. Bir anlık basit konsantrasyon kayıpları böyle pahalıya mal oluyor. Genç bir takımız ilk 11'deki 9 oyuncunun yaş ortalaması 19, bu kadar iyi mücadele ederken bu basit hatayı yapmak puan kaybını ortaya çıkardı. Keşke golü daha önce yeseydik belki ilerleyen dakikalarda çok farklı reaksiyon verebilirdik, oyunu beraberliğe de getirebilirdik." dedi.

Tam ölü noktada geriye düştüklerini ve geri dönüşünü de sağlayamadıklarını belirten Mehmet Ak, şöyle konuştu:

"Mücadelemizi sürdüreceğiz, bu oyuncular Türk futboluna hizmet edecekler, Türk futbolu için mücadele edecekler. Bir takım bu kadar kolay 10 kişi bırakılmamalıydı. Orada pozisyon daha anlamlı değerlendirilseydi. Eksiklik bize pahalıya mal oldu ama o pozisyonu hakem öyle değerlendirdi, ona da saygı duyuyoruz, söyleyecek bir şey yok ama hani geriye dönüp baktığınızda çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum kırmızı kartın."

Mehmet Ak, "Yolumuza devam edeceğiz. İlk devreyi bitirdik, ikinci devre hazırlıklarına başlayacağız. İkinci devre farklı bir Ankaraspor, en azından bunun üzerinde çok daha fazla mücadele eden bir Ankaraspor takımı izletmek istiyoruz." dedi.

Semih Özü: "İkinci yarıya daha moralli daha hazır olarak girmek istiyoruz"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Zor bir ortam, iki takım oyuncuları için de Ankaraspor'un da durumu ortada. Genç bir takım genç bir antrenör, beraberliğin iki tarafa da yetmediği bir maçtı. Son ana kadar direndiler, hücum yapmaya çalıştılar maçın telafisinin olmaması bizim oyuncularımızı da aslında biraz gerdi. Golün sonradan gelmesi, sonradan da gelse bizi mutlu etti . Bütün oyuncularımızı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Özü, "Ankaraspor'a geçmiş olsun diyorum. İnşallah oynayacağımız son Akhisarspor maçını da kazanıp ikinci yarıya daha moralli daha hazır olarak girmek istiyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak