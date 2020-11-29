BALIKESİR - Maçın ardından
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BALIKESİR - Maçın ardından

29.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:37

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Bizden desteklerini ve dualarını esirgemeyen tüm sevdiklerimize ve ailelerimize bu galibiyet hediye olsun." dedi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Bizden desteklerini ve dualarını esirgemeyen tüm sevdiklerimize ve ailelerimize bu galibiyet hediye olsun." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sahaya 13 futbolcudan yoksun ve yedek kalecisiz çıktıklarını belirten Sözeri, "Bizden desteklerini ve dualarını esirgemeyen tüm sevdiklerimize ve ailelerimize bu galibiyet hediye olsun. Geldiğimizden beri bir oyun sistemi yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda da oyuncularım antrenmanlarda istekli, arzulu çalışıyorlar. Dediğimizi yapmaya gayret ediyorlar. Bunun da karşılığını hem geçen hafta hem de bu hafta almaya başladık." ifadelerini kullandı.

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Sözeri, oyuncularının birçok eksiğe rağmen güzel oynadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gol yemeden iki maçı tamamlamak da bizim için güzeldi. Demek ki savunmayı da hücumu da artık takım olarak beraber yapabiliyoruz. Gol kovalayan, futbol oynamaya çalışan, pozisyona giren bizdik. Direkten dönen topumuz var. Sadece maçın başında verdiğimiz bir pozisyon var. Oyuncularım bugün mevki değişikliklerine rağmen formanın hakkını vereceklerini gösterdiler. Bu anlamda da güzel bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz, devamlı gelişen bir oyunumuz, mücadelemiz ve takım savunmamız var. Oyuncularım bu oyunun sinyalini vermişti, iki haftada aldığımız 6 puan hem bizi hem de camiamızı oldukça rahatlattı."

Sözeri, federasyonun Kovid-19 sınırlamasıyla ilgili limitin 17 futbolcudan daha da aşağı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Mesut Dilsöz: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz de karşılaşmaya pozisyonla başladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Dilsöz, karşılaşmanın ilk 30 dakikasını iyi oynayamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Karşılaşmaya Ezeh'in pozisyonuyla başladık, kaleciyle karşı karşıya olduğu pozisyonda topu sürse maçın sonucuna çok etki edecek bir pozisyondu. Çalım atabilirdi, penaltı kırmızı kart olabilirdi çünkü rakibimizin yedek kalecisi yoktu. 30. dakikaya kadar topu yere indiremedik, iyi oynayamadık. 30. dakikadan sonra iyi oynadık, maçı dengeledik. İkinci yarı üst düzey oynamaya başladık, iyi oynayıp çıkarken top kaptırdık ve cezalandırıldık. Oyuncularımı özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Lig devam ediyor, puanlara ihtiyacımız var."

BalıkesirBalıkesirsporBandırmaspor

BALIKESİR - Maçın ardından
BALIKESİR - Maçın ardından
BALIKESİR - Maçın ardından
BALIKESİR - Maçın ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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