Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'e kendi sahasında 2-1 mağlup olan Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, maçın hakkının beraberlik olduğunu ve son 5 dakikadaki kötü oyunla maçı kaybettiklerini söyledi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda istediklerini oyunu ortaya koyamadıklarını dile getirdi.

Rakibi aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Bulak, "Maçın hakkı beraberlikti. Son 5 dakika çok baskı yedik ve o baskıdan çıkamadık. Çünkü tek uzun oyuncumuz kaldı. Diğer oyuncularımız kısa oyuncular. Rakibin 5-6 uzun oyuncusu var. Bir oyuncuyla onlara karşı koymaya çalışıyorsunuz. Kenar ortalarda bu sefer önlem alamıyorsunuz. Bunlar hep çaresizliğin sonuçları. Ama bu ligde bizi taşıyan oyuncularımıza teşekkür ediyorum, rakibe de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Mehmet Altıparmak: "3 puan bizim için çok önemliydi"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da play-off yolunda rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Altıparmak, "Balıkesirspor gibi zor bir deplasmandan aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Maçtan önce de tabii bugün ve bir gün önce rakiplerimizin kaybetmesi bizim açımızdan maçı iki kat daha değerli hale getirdi. Maçın çok zor olacağını biliyorduk." dedi.

"Hiçbir iddiaları olmamalarına rağmen aslanlar gibi mücadele ettiler, normal lig maçlarında oynadıkları gibi oynadılar." diyen Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bunun da Türkiye'deki bütün takımlara örnek olmasını istiyorum. İddianız olmayabilir ama iddialı olan takımlar veya hedefe giden takımların maçlarında yapacakları mücadele herkesi ilgilendiriyor. Balıkesirspor'u tebrik ediyorum. Biz iki devreli maç oynadık. Maçın ilk yarısında golü de erken bulduk. Maç çok rahat bir tempoda geçti. Ama ikinci yarı Balıkesirspor özellikle maçın ikinci yarısının başından ikinci gole kadar olan bölümde baskı kurdu, çok da güzel bir gol attılar. Ama ondan sonra önemli olan takımımızın dönmesiydi. Bizim için en önemli şey buydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gençlerbirliği maçını kazanarak da tamamen play-off'un içinde olduğumuzu göstereceğiz."

Kaynak: AA