Haberler » Spor » Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak - Spor

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Anadolu Efes'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

04.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:46
Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

tehlikesi müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Euroleague'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.

TÜM BİLETLER TÜKENMİŞTİ

Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler