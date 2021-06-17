Macar taraftarlardan, Eriksen'e görülmemiş destek! Binlerce kişi adına tezahürat yaptı
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Macar taraftarlardan, Eriksen'e görülmemiş destek! Binlerce kişi adına tezahürat yaptı

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EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yürekleri ağza getiren Christian Eriksen'e destekler sürüyor. Yıldız futbolcu için Macarlar görülmemiş bir destek korteji yaptı. Eriksen'in adını haykıran kalabalık taraftar grubunun desteği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EURO 2020'ye kalp krizi geçirerek damga vuran Eriksen'in sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor. Yıldız futbolcuya dünyanın her yerinden destek mesajları yağarken Macar taraftarların videosu sosyal medyaya damga vurdu.

BİR DESTEK DE MACAR TARAFTARLARDAN

Şu anda durumu iyi olan ve kontrolleri devam eden futbolcuya bir destek de Macar taraftarlardan geldi. Macaristan'ın Portekiz ile oynadığı karşılaşma öncesi kortej olarak stadyuma yürüyen Macar taraftarlar, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen adına tezahüratlarda bulundu.

Macar taraftarlardan, Eriksen'e görülmemiş destek! Binlerce kişi adına tezahürat yaptı
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