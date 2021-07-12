Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Attila Szalai, EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekti. 25 milyon düzeyinde bir teklif gelmesi halinde Szalai'yi satmayı düşünen sarı-lacivertli kulübe, Vitor Pereira'dan veto geldi. Portekizli hoca, "Yola şampiyonluk hedefiyle çıkıyoruz. Szalai de en iyi oyuncularımızdan biri. Bu yolda en büyük katkı alacağımız isimlerin başında gelecek" diyerek gelecek teklif her ne olursa olsun futbolcunun satılmamasını istedi.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Geçen sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini toplayan Attila Szalai,EURO 2020'deki formuyla da çıtayı iyice yükseltmişti. Macar savunmacının satışından iyi bir gelir hedefleyen sarı-lacivertli kulübe, Vitor Pereira'dan uyarı geldi.
"BU SEZON SZALAI'NİN BİZİMLE KALMASI GEREKİYOR"
Portekizli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede, "Yola şampiyonluk hedefiyle çıkıyoruz. Szalai de en iyi oyuncularımızdan biri. Bu yolda en büyük katkı alacağımız isimlerin başında gelecek. Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım." dedi. Pereira, "Kulübün menfaatleri tabii ki önemli ancak bana göre teklif ne kadar iyi olursa olsun, bu sezon Szalai'nin bizimle kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.