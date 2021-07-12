Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Attila Szalai, EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekti. 25 milyon düzeyinde bir teklif gelmesi halinde Szalai'yi satmayı düşünen sarı-lacivertli kulübe, Vitor Pereira'dan veto geldi. Portekizli hoca, "Yola şampiyonluk hedefiyle çıkıyoruz. Szalai de en iyi oyuncularımızdan biri. Bu yolda en büyük katkı alacağımız isimlerin başında gelecek" diyerek gelecek teklif her ne olursa olsun futbolcunun satılmamasını istedi.