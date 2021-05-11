Maç sonu kavgaya karışan Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı
Fatih Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao ile yaşanan tartışma sonrası menajer Korkmaz gözaltına alındı. Yaşanan arbede sonrası Ndao takım otobüsüne bindirilirken, Hakan Korkmaz polis merkezine götürüldü. Kulübelerin birbirine girmesinin ardından kavga soyunma odasına taştı, güvenlik güçleri bile müdahale edemedi.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ardından Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan korkmaz ile Karagümrük'ten Alassane Ndao arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sonrası Ndao takım otobüsüne bindirilirken, Hakan Korkmaz gözaltına alındı. Yaşanan gelişmenin ardından Ndao, Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olurken, spor şubeye bağlı polisler Korkmaz'ı gözaltına aldı.
MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ
Ghezzal'ın menajeri Korkmaz'ın polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çıkan kavgada iki kulübe birbirine girmiş, kavga soyunma odasına kadar taşmıştı. Güvenlik güçleri dahi olayı yatıştıramadı.