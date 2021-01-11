Maç Özeti: Rangers 4-0 Aberdeen

Kasım 2020'de oynanan maçta Rangers Ryan Kent, Kemar Roofe, Scott Arfield ve James Tavernier'in golleriyle Aberdeen'i 4-0'lık net bir skorla mağlup ediyor. Maçın özet görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.