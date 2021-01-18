Maç Özeti: Athletic Club 3-2 FC Barcelona
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Maç Özeti: Athletic Club 3-2 FC Barcelona

18.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:18

2020-21 sezonu İspanya Süper Kupası finalinde Athletic Club Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Antonio Griezmann'ın gol perdesini açtığı maçta Oscar de Marcos devre arasına girerken skoru eşitledi. Griezmann'ın golle başladığı ikinci yarıda Asier Villalibre attığı golle maçı uzatmalara götürdü. Inaki Williams'ın uzatmalarda attığı harika golle Athletic Club kupayı evine götüren taraf oldu.

2020-21 sezonu İspanya Süper Kupası finalinde Athletic Club Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Antonio Griezmann'ın gol perdesini açtığı maçta Oscar de Marcos devre arasına girerken skoru eşitledi. Griezmann'ın golle başladığı ikinci yarıda Asier Villalibre attığı golle maçı uzatmalara götürdü. Inaki Williams'ın uzatmalarda attığı harika golle Athletic Club kupayı evine götüren taraf oldu.

Maç Özeti: Athletic Club 3-2 FC Barcelona

Kaynak: Dugout

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