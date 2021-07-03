Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Ozan Tufan için, Lyon harekete geçti. Fransız devinin sportif direktörü Juninho Pernambucano'nun görüşmeleri bizzat yürüttüğü öğrenilirken milli yıldız için 13 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün ise 20 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilinmezliği Vitor Pereira'nın göreve getirilmesiyle sona erdi. Sarı-lacivertliler artık tüm dikkatini transfere yoğunlaştırdı. Kanarya'da gelecek ve gidecek futbolcular merak edilirken Ozan Tufan'a sürpriz bir teklif geldi.

FENERBAHÇE EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız basını, Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiğini yazdı. Foot Mercato'da yer alan habere göre Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euroyu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon eurodan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.

Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı
Caner Erkin'den beklenmeyen Vitor Pereira çıkışı: Hocamı ilk ben karşılayacağım
Caner Erkin'den beklenmeyen Vitor Pereira çıkışı: Hocamı ilk ben karşılayacağım
Ali Koç: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
Ali Koç: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.07.2021 22:07:56. #1.13#

title