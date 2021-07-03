Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı

Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Ozan Tufan için, Lyon harekete geçti. Fransız devinin sportif direktörü Juninho Pernambucano'nun görüşmeleri bizzat yürüttüğü öğrenilirken milli yıldız için 13 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün ise 20 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.