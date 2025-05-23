Lvbel c5 hapiste mi Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

Lvbel c5 hapiste mi Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alması beklenen Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. Peki, Lvbel C5 Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelmeyecek mi?

Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur), şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Galatasaray'ın olası şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı konuşulan genç sanatçının adli sürece dahil edilmesi, müzik ve spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Lvbel C5 Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelmeyecek mi?

LVBEL C5 NEDEN TUTUKLANDI, SUÇU NE?

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle ifadesinin alınması için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. Burada ifadesi alınan Bodur, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Hakkında yaptığı şarkılarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında Lvbel C5 lakabı ile bilinen S.B.B. isimli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları neticesinde 05.05.2025 günü sevk edildiği Gebze Adliyesince TCK 190 uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklanmıştır'' ifadeleri kullanıldı

Lvbel C5 hakkında "uyuşturucu kullanımını özendirme" suçlamasıyla dava açıldı. Sanatçının 5 ila 10 yıl arasında hapis istemiyle yargılanması bekleniyor.

LVBEL C5 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELMEYECEK Mİ?

Lvbel C5'in, Süper Lig'de sona yaklaşırken şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacağı konuşuluyordu. Ancak tutuklanması, bu planların rafa kalkmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten ise konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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