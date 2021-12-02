Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Elvan'ın istifa edeceğini Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararının hemen ardından yaptığı paylaşımla duyuran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni iddia geldi.

İSTİFALARIN DEVAMININ GELECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından İslam Memiş "Devamını bekliyorum" paylaşımı yaptı. Memiş bir süre sonra da "Ben asıl bombayı bekliyorum" tweeti attı.

MEMİŞ'İN BAHSETTİĞİ 'ASIL BOMBA' KİM?

İslam Memiş'in paylaşımı 'asıl bomba kim' sorusunu gündeme getirdi. Aynı zamanda Anadolu Ajansı finans analisti de olan İslam Memiş, ekonomi yönetiminden aldığı kulislerle de öne çıkan bir isim. Memiş, kimin istifa edeceğini ya da görevden alınacağını tam olarak açıklamasa da kulislerde bazı isimler konuşulmaya başlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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