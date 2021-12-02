Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum - Haberler Ekonomi
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Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum

Merkez Bankası'nın geçen ay yaptığı 100 baz puanlık indirim sonrası "Bundan sonra istifa haberlerini takip edeceğim" diyerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişimi önceden bilen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bomba bir iddia geldi. Elvan'ın istifasının ardından paylaşım yapan Memiş, "Devamı gelir. Ben asıl bombayı bekliyorum" diyerek yeni istifaları işaret etti. Memiş'in paylaşımı "Asıl bomba kim?" sorusunu akıllara getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Elvan'ın istifa edeceğini Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararının hemen ardından yaptığı paylaşımla duyuran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni iddia geldi.

Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum

İSTİFALARIN DEVAMININ GELECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından İslam Memiş "Devamını bekliyorum" paylaşımı yaptı. Memiş bir süre sonra da "Ben asıl bombayı bekliyorum" tweeti attı.

Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum

MEMİŞ'İN BAHSETTİĞİ 'ASIL BOMBA' KİM?

İslam Memiş'in paylaşımı 'asıl bomba kim' sorusunu gündeme getirdi. Aynı zamanda Anadolu Ajansı finans analisti de olan İslam Memiş, ekonomi yönetiminden aldığı kulislerle de öne çıkan bir isim. Memiş, kimin istifa edeceğini ya da görevden alınacağını tam olarak açıklamasa da kulislerde bazı isimler konuşulmaya başlandı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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