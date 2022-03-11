Luis Suarez'den Galatasaray için skandal ifade! Barcelona taraftarını da kızdırdı

2014-2020 yılları arasında Barcelona forması giyen, şu sıralar Atletico Madrid'de boy gösteren Luis Suarez, eski takımının Galatasaray ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçını yorumladı.

"ZAYIF RAKİP"

AS gazetesine konuşan Luis Suarez karşılaşma için, "Galatasaray gibi zayıf bir rakibe karşı olsa da Avrupa maçlarında kazanma hırsı esas olmalıdır" dedi.

"OYUNU ANLAMADIM"

Luis Suarez, Barcelona'nın oyunu hakkında, "Agresiflik, daha fazla koşmak, arzulu olmak gibi asgarileri en iyi şekilde yerine getirmek gerekir. Tüm maç oyunca Xavi'nin sahadaki anlayışını kavrayamadım. Barcelona beni hayal kırıklığına uğrattı. İstanbul'da turu geçmek için bundan fazlasını yapmaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Luis Suarez'in yorumlarına iki takım taraftarları da sosyal medyada tepki gösterdi. Suarez'in profesyonel kariyeri devam ederken rakip takım hakkında yorum yapması da başka bir detay oldu.