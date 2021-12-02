Luis Nani, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

MLS ekiplerinden Orlando City ile olan birlikteliğini noktalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, sarı-lacivertlilere geri dönmek istiyor.

MLS ekiplerinden Orlando City'de 3 yıldır forma giyen ve toplam 88 maçta 31 gol atıp 19 da asist yapan Portekizli yıldız Nani, önceki açıklamalarında tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ancak bunun kendi elinde olmadığını söylemişti. Orlando City ile yollarını ayıran Nani'nin bu kez eli daha kuvvetli ve devre arası transfer döneminde yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi sarı-lacivertli teknik heyet ve yönetimin tercihine bağlı.

Bonservisi elinde bulundan Portekizli yıldız, Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde İspanyol ekibi Valencia'ya 8 milyon Euro'ya satılmıştı. Orlando City'den ayrıldığını açıklayan Nani'ye, Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan geri dönmesi için çağrıda bulunuyor.

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Arda Demir - Spor Haberleri

Haberi Kaydet