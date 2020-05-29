Luis Figo'nun Kariyerinin Son Maçı Inter formasıyla 140 maça çıkan ve dört Serie A şampiyonluğunun yanı sıra üç Süper Kupa ve bir İtalya Kupası da kazanan Luis Figo, kariyerinin son maçına 31 Mayıs 2009'da San Siro'da oynanan Atalanta maçında çıkmıştı.

Inter formasıyla 140 maça çıkan ve dört Serie A şampiyonluğunun yanı sıra üç Süper Kupa ve bir İtalya Kupası da kazanan Luis Figo, kariyerinin son maçına 31 Mayıs 2009'da San Siro'da oynanan Atalanta maçında çıkmıştı. Kaynak: Dugout