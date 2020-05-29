Luis Figo'nun Kariyerinin Son Maçı
Inter formasıyla 140 maça çıkan ve dört Serie A şampiyonluğunun yanı sıra üç Süper Kupa ve bir İtalya Kupası da kazanan Luis Figo, kariyerinin son maçına 31 Mayıs 2009'da San Siro'da oynanan Atalanta maçında çıkmıştı.
29.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:10
Inter formasıyla 140 maça çıkan ve dört Serie A şampiyonluğunun yanı sıra üç Süper Kupa ve bir İtalya Kupası da kazanan Luis Figo, kariyerinin son maçına 31 Mayıs 2009'da San Siro'da oynanan Atalanta maçında çıkmıştı.
Kaynak: Dugout