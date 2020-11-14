Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun başarılı oyuncusu Luis Alberto, kendi maaşlarını ödemek yerine kulübe uçak satın alan yönetimi sert bir dille eleştirdi.

Lazio'nun İspanyol oyuncusu Luis Alberto, bir süredir maaş alamamalarına rağmen kulübün özel jet almasını eleştirdi.

Sky Sport'tan aktarılan bilgiye göre takımın yıldız isimlerinden Luis Alberto'nun yeni bir uçağa yatırım yapan Lazio kulübünü eleştirdiği bir yorumu haberleştirdi.

"BİZE ÖDEME YAPMIYORLAR"

Haberde 28 yaşındaki oyuncunun özel jet alan kulübün futbolcu alacaklarını görmezden gelmesini eleştirerek, "Kulüp kendisine uçak satın alıyor ama bize ödeme yapmıyor. Çok güzel para harcıyorlar ama onun da parasının ödenmesi gerekiyor" sözlerini kullandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla zaman zaman liderlik koltuğunda da kendisini gösteren Lazio, bu sezon çıktığı 7 lig maçında 3 galibiyet 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.