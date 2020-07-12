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Low Code Uygulamaların Avantajları Neler?

BAYPM Kurucusu Mehmet Arif Bay, Low Code uygulamaların sunduğu avantajları anlattı.

12.07.2020 02:00 | Son Güncelleme: 12.07.2020 02:10

BAYPM Kurucusu Mehmet Arif Bay, Low Code uygulamaların sunduğu avantajları anlattı. Bay, büyük ve orta ölçekli firmaların, bir ürünü hızlı bir şekilde markete sunmak veya mevcut IT ekiplerini daha verimli kullanmak amacıyla Low Code kullandığını belirtti. Piyasada çok fazla ürün olduğunu ve bu ürünlerin bazılarının Low Code, bazılarının da No Code olarak tanımlandığını söyledi.

Bay, Low Code'un

amacının kod otomasyonu olduğunu belirterek Low Code'u, platform kapasitesini

kullanarak en kısa sürede çözümü markete çıkarmayı, gerektiğinde eklenecek kodlarla

daha profesyonel çözümler geliştirmeyi ve küçük kapalı sistemler yerine daha

fazla entegrasyonu olan uygulamalar geliştirmeyi sağladığını ifade etti. No Code'da

ise sadece platformun verdiği yeteneklerin kullanıldığını ve çözüm üretebilecek

kapasitenin kısıtlı kaldığını aktardı.

Low Code Uygulamaların Avantajları Neler?

Kaynak: Wise.tv

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