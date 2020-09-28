Union Berlin, Loris Karius'u 1 yıllığına kiraladı
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Union Berlin, Loris Karius'u 1 yıllığına kiraladı

28.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 29.09.2020 08:57

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, son 2 sezonda Beşiktaş forması giyen ve bonservisi Liverpool'da bulunan Alman file bekçisi Loris Karius'u 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, Alman kaleci Loris Karius'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

"YENİDEN BUNDESLİGA'YA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Karius, "Berlin'de kariyerim için yeni bir fırsat yakaladığım ve yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.

Union Berlin, Loris Karius'u 1 yıllığına kiraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları (5)
BKURT: geçmiş olsun Union Berlin. acın acımızdır.
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AFYONLU: 5 PARA ETMEZ YETENEKSİZ APTAL BİR KALECİ
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HERİF: amam bir daha TÜRKKİYEYE Gelmesin
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