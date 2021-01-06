Lorient - Monaco Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Lorient - Monaco maçıdır. Peki Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Lorient - Monacomaçıdır. Peki Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

LORİENT - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lorient - Monaco maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 21:00 'da başlayacaktır.

LORİENT - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Lorient - Monaco maçı Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.

LORİENT - MONACO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Moustoir Stadyumu, Lorient'da oynanacak.