Lokomotiv Moskova - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Lokomotiv Moskova - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

01.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:49
Lokomotiv Moskova - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 1. maçları oynanacak. Peki Lokomotiv Moskova - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Lokomotiv Moskova - Salzburg maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

LOKOMOTİV MOSKOVA - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Lokomotiv Moskova - Salzburg maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

LOKOMOTİV MOSKOVA - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lokomotiv Moskova - Salzburg maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

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LOKOMOTİV MOSKOVA - SALZBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Lokomotiv Stadyumu, Moskova'da oynanacak.

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