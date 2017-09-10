Logo Yazılım'ın Şirketlere Sunduğu İş Analitiği Çözümleri Neler?

Logo Yazılım Satış Direktörü Cem Cengiz Yılmaz Logo Yazılım'ın iş analitiği çözümlerini Wise TV'ye anlattı.



Logo Yazılım olarak uzun yıllardır veri girişi ile ilgilendiklerini dile getiren Yılmaz son yıllarda verinin anlamlı halde kullanılması, hızlı ve görsele dayalı olması gibi ihtiyaçlar doğrultusunda Logo Mind Insight adında yeni bir çözüm geliştirdikleri ve Qlik alt yapısı kullanarak hizmete sundukları bilgisini paylaştı. Yılmaz, Logo Mind Insight ürünü ile Logo Yazılım'ın müşterilerin uluslararası standartlarda bir çözümü içerisinde analiz yapabilecekleri verilerle hazırlanmış paketler halinde ve çok daha uygun fiyatlarla sunabildiklerini sözlerine ekledi.