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Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı

Beşiktaş ile F.Bahçe, Ozan Tufan-Adem Ljajic takasında anlaştı. Ancak Boşnak oyuncunun 3 milyon 200 bin Euro'luk yıllık ücreti, harcama limitleri nedeniyle zor bir dönemden geçen sarı-lacivertlilere çok gelince transfer beklemeye alındı.

06.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:43

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda sürerken, N'Sakala ve Welinton'u bitiren siyahbeyazlılar, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile de el sıkıştı.

Sergen Yalçın'ın çok istediği milli futbolcu için Fenerbahçe'ye Adem Ljajic'i teklif eden Beşiktaş olumlu yanıt aldı ama transfer beklenmeyen bir şekilde tıkandı. Bunun nedeni ise F.Bahçe'nin transfer limitinde yaşadığı sorun.

SERGEN YALÇIN'LA YENİDEN DOĞMUŞTU

Adem Ljajic'in 3 milyon 200 bin Euro'luk yıllık ücretinin sarı-lacivertli yönetime çok geldiği ve bu takasın şimdilik dondurulduğu belirtildi. Bu arada Yalçın, 2018-19 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken Ozan Tufan da kiralık olarak turuncu-yeşilli ekipte forma giymişti. Sergen Yalçın'ın ellerinde adeta yeniden doğan sarı lacivertli futbolcu başarılı performansı ile dikkat çekmiş ve kupa dahil 19 maçta 1367 dakika sahada kalmıştı.

6 FARKLI TAKIMDA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Adem Ljajic, kariyeri boyunca altı farklı takımda görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcu Partizan (14 maç), Fiorentina (85 maç), Roma (73 maç), Inter (28 maç), Torino (65) ve Beşiktaş'ta (61 maç) görev yaptı. Ljajic'in bu ekiplerde 80 gol, 72 asistlik skora katkısı oldu.

(Sabah)

Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
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