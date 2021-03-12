Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi

Liverpool'un Şilili eski yıldızı Mark Gonzalez, kalp krizi geçirdi. 36 yaşındaki eski futbolcunun eşi Maura Rivera, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Gonzalez'in şu anki durumunun iyi olduğunu dile getirirken, "Son birkaç gece korkunçtu. Belirsizlikle dolu günler gerçekten korkutucuydu. O hala bizimle birlikte" ifadelerini kullandı.

2005/2007 yılları arasında Liverpool forması giyen eski futbolcu Mark Gonzales kalp krizi geçirdi.

"O HALA BİZİMLE BİRLİKTE"

Mark Gonzalez'in eşi Maura Rivera sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Son birkaç gece korkunçtu. Belirsizlikle dolu günler gerçekten korkutucuydu. O hala bizimle birlikte. Her şeyin bir andan diğerine değişmesi inanılmaz. Hayat bizi şaşırtabilir ve sınayabilir, korku aşılayabilir ama inançla, güçle ve umutla tüm kötü anlardan çıkabiliriz" ifadelerine yer verdi. Şilili eski futbolcu Mark Gonzalez, 2019 yılında kariyerine son verdi.