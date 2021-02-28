Liverpool'un efsane futbolcusu Jamie Carragher: Ozan, Van Dijk ve Gomez iyileşince yedek kalacak
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Liverpool'un efsane futbolcusu Jamie Carragher: Ozan, Van Dijk ve Gomez iyileşince yedek kalacak

28.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:59

Ara transfer döneminde Liverpool'un Schalke 04'ten kadrosuna kattığı A Milli futbolcu Ozan Kabak için Liverpool'un efsane futbolcularından Jamie Carragher "panik transferi" dedi. Carragher, Ozan'ın Van Dijk ve Gomez iyileşince yedek kalacağını belirtti.

Geçen sezonun şampiyonu Liverpool'da bu sezon işler yolunda gitmiyor, Jürgen Klopp'un ekibi şampiyonluğa şimdiden havlu atmış gibi gözüküyor. İngiliz basını Liverpool'un bu sezon ortaya koyduğu performansı eleştirirken son olarak takıma transfer eleştirisi yapıldı.

"AS OYUNCU ALINSA DAHA FAYDALIYDI"

Liverpool'un efsane futbolcularından, şimdi ise spor yorumculuğu yapan Jamie Carragher, takımın transferlerde yanlış tercihler yaptığını ve panik transferlere yoğunlaştığını söyledi. Carragher, ''2-3 as oyuncu alınsa daha faydalıydı, onun yerine çok oyuncu alındı ama hepsi yedek'' şeklinde konuştu.

100 MİLYON EURO HARCANDI

İngiliz Mirror gazetesinde çıkan haberde de iki sezon önce Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'un o zamandan beri transfere 100 milyon euro harcadığı ve bu transferlerin çoğundan faydalanamadığı kaydedildi.

"VAN DIJK VE GOMEZ İYİLEŞİNCE YEDEK KALACAK"

Liverpool'un sadece Jota ve Thiago'yu ilk 11'de düzenli oynatabildiğini belirten Mirror, ''Minamino alındı, istenilen performansı veremedi. Tsimikas alındı, sadece yedek kulübesinde oturdu. Son olarak Ozan Kabak ve Ben Davies geldi. İlk 11 yerine panik transferleri. Ozan Kabak, Matip'in ayrılması halinde uzun vadeli düşünülebilecek bir futbolcu. Ama sakatlıklar yaşanmasaydı alınmazdı. Van Dijk ve Gomez iyileşince yedek kalacak. Yani Liverpool yine bir yedek transfer yapmış oldu.'' sözleri kullanıldı.

Liverpool'un efsane futbolcusu Jamie Carragher: Ozan, Van Dijk ve Gomez iyileşince yedek kalacak
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