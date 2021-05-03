Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Liverpool devrede. 25 yaşındaki kaleci için İngiliz devinin 20-25 milyon euro arasında rekor bir teklif yapması bekleniyor.

İngiliz devi Liverpool, Trabzonpor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için harekete geçti. Yaz döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan başarılı kaleciden Karadeniz ekibi 20-25 milyon euro arasında bir gelir hedefliyor.

LİVERPOOL TEKLİF YAPACAK

Özellikle İnter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan'ın maçlarını takip eden İngiliz devi, Trabzonspor'a teklif yapacak.

TRABZONSPOR 20-25 MİLYON EURO İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor Yönetimi bu transferden 20-25 milyon Euro arası bir gelir bekliyor. Bordo-Mavililer, bu yönde bir teklif yapılması halinde Haziran ayında düzenlenecek EURO 2020'yi beklemeyecek ve yıldız kaleciyi hemen satacak. 20 milyon Euro civarı bir rakamın önerilmemesi durumunda ise Uğurcan'ın A Milli Takım formasıyla şampiyonada vitrine çıkacağı ve rakamların yine bu seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.