Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a yenildi
04.02.2021 01:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:25
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu.
Liverpool, Anfield Road Stadı'nda ligin 17. sırasında yer alan Brighton and Hove Albion'u konuk etti.
Konuk ekip Brighton and Hove Albion, karşılaşmanın 56. dakikasında Steven Alzate'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sezon sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden Liverpool, 40 puanla 4. sırada yer alırken Brighton and Hove Albion 24 puanla 15. sıraya yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar