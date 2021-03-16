Liverpool maçında Wolverhampton kalecisi Rui Patricio baygınlık geçirdi
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Liverpool maçında Wolverhampton kalecisi Rui Patricio baygınlık geçirdi

16.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:58

Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde Liverpool, Wolverhampton'ı deplasmanda Diogo Jota'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Ev sahibinin Portekizli kalecisi Rui Patricio, maçın son anlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle korkuttu. Tecrübeli eldiven, takım arkadaşı Coady'den aldığı darbenin ardından bir süre yerde hareketsiz kaldı, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde Liverpool, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın 90 dakika oynadığı maçta Wolverhampton'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde çıktığı son 7 haftada 1 galibiyeti bulunan Liverpool'a, 3 puanı getiren gol Diogo Jota'tan geldi.

Bu sonuçla puanını 46'ya çıkaran Liverpool, 6. sıraya yükselirken 35 puanda kalan Wolverhampton, 13. sırada kaldı.

TALİHSİZ SAKATLIK

Müsabakanın son anlarında Wolverhampton'da Coady'nin dizi kaleci Rui Patricio'nun başına çarparken Portekizli kaleci baygınlık geçirdi.

Korkutan sakatlık sonrası Rui Patricio'ya ilk müdahale saha içinde yapılırken oyuncu hastaneye kaldırıldı.

ESPIRITO SANTO İYİ HABERİ VERDİ

Maçın ardından oyuncusu hakkında bilgi veren Nuno Espirito Santo, "Rui Patricio'nun durumu iyi, olanları hatırlıyor. Bu tip beyin sarsıntıları çok önemli ve doğal olarak çabuk endişeleniyoruz. Doğru önlemler ve müdahalelerin bilincinde olmalıyız" sözleriyle Portekizli kalecinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Liverpool maçında Wolverhampton kalecisi Rui Patricio baygınlık geçirdi
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