Liverpool, Lincoln City'yi 7-2 mağlup etti
25.09.2020 00:12 | Son Güncelleme: 25.09.2020 00:57
İngiltere Lig Kupası 3. turunda Liverpool deplasmanda karşılaştığı 3. Lig ekibi Lincoln City'yi 7-2 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. turunda adeta gol olup yağdı. Premier Lig'in iki alt liginde mücadele eden Lincoln City ile karşılaşan Kırmızılar, karşılaşmadan 7-2 galip ayrıldı.
Liverpool'un gollerini Curtis Jones (2), Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino (2), Marko Grujic ve Divock Origi attı.
Lincoln City'nin golleri ise Adetayo Edun ile Lewis Montsma'dan geldi.