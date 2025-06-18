Liverpool FİFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden yok?

Liverpool FİFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden yok?
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Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası, ABD'nin ev sahipliğinde başladı. Peki, Liverpool FİFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden yok?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası, ABD'nin ev sahipliğinde başladı. Futbol severlerin merakla beklediği turnuva, dünyanın dört bir yanından kulüpleri bir araya getiriyor. Turnuva, futbolun yanı sıra ev sahibi ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Peki, Liverpool FİFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden yok?

GRUPLAR

Karşılaşmaların Atlanta, Charlotte, Cincinnati, New York, Miami, Nashville, Orlando, Pasadena, Philadelphia, Seattle ve Washington DC şehirlerinde oynanacağı Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde:

A Grubu : Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu : Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

LİVERPOOL FİFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA NEDEN YOK?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 32 takımla düzenlenecek turnuva formatı, FIFA'nın her ülkede iki takımla katılım kuralı nedeniyle, Liverpool'un İngiltere'yi temsil eden üçüncü takım olması için yeterli olmadı.

Chelsea ve Manchester City, sırasıyla 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak katılma hakkı elde ederken, Avrupa takımlarının katılımı ise 2020-2021'den başlayarak belirlenen dört yıllık döngüde Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansa göre belirleniyor.

Liverpool'un UEFA tarafından Chelsea'den daha üst sırada yer aldığı göz önüne alındığında, Kırmızılar 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'i yenmiş olsaydı durum farklı olurdu. Bunun yerine, UEFA sıralaması Atletico Madrid için işe yaradı çünkü Real Madrid dört sezonluk pencerede iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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