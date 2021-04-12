Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak'ın geleceği belli oldu

Ara transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Kabak'ın kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Liverpool, milli stoperin satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın takımda kalmasında karar mekanizması oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, ara transfer döneminde Schalke 04'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Kabak için kararını verdi. Kırmızılar'ın, milli stoperi kadrosunda tutmak istediği ortaya çıktı. Todofichajes.com'un İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Ozan Kabak'ın şu ana kadarki performansından memnun kalan Liverpool yönetiminin, Türk savunmacının bonservisini almaya karar verdiği belirtildi.

OPSİYONU 30 MİLYON EURO

Haberde, Ozan'ın satın alma opsiyonunun 30 milyon euro olduğu da hatırlatılırken, İngilizlerin bu parayı ödemeye hazır oldukları ifade edildi. İlk maçlarında Liverpool için yetersiz olduğu konuşulan Ozan, tam aksine hocası Jürgen Klopp tarafından destek görmüş ve beğenilmişti.