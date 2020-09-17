Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago'yu 30 milyon euroya transfer etti
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Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago'yu 30 milyon euroya transfer etti

30 yıl sonra Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool, sezonun ilk büyük transferini gerçekleştirdi. Merseyside ekibi, Bayern Münih forması giyen orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'yı 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

17.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:42

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayern Münih forması giyen orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

İspanyol oyuncunun transferi için Bayern Münih ile 30 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı.

BAYERN'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Thiago'nun Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı

2013'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Thiago, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago'yu 30 milyon euroya transfer etti
Haber Yorumları (2)
ÖN LİBERO: 4 lü savunmanın önünde oynayan çok iyi kademe anlayışı olan birisi. fabinho yu mu kesecek fabinho ile birlikte mi oynayacak göreceğiz klopp u. fabinho ile birlikte oynaması çok zor. wijnaldum u keseceğini zannetmiyorum
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ASLA YALNIZ GOL ATMAYACAKSIN -LİVERPOOL: çok ucuza almışlar guzel transfer city bir de bunula ugrassın bakalım
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