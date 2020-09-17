Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago'yu 30 milyon euroya transfer etti 30 yıl sonra Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool, sezonun ilk büyük transferini gerçekleştirdi. Merseyside ekibi, Bayern Münih forması giyen orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'yı 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayern Münih forması giyen orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol oyuncunun transferi için Bayern Münih ile 30 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. BAYERN'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Thiago'nun Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı 2013'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Thiago, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.