Liverpool - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Liverpool - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Liverpool - Atletico Madrid maçı hakemi kim? B.Dortmund - Ajax maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Liverpool - Atletico Madrid maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
Liverpool - Atletico Madrid maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.
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