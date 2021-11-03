Liverpool - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Liverpool - Atletico Madrid maçı hakemi kim? B.Dortmund - Ajax maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Liverpool - Atletico Madrid maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool - Atletico Madrid maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

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