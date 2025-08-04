Liverpool Athletic Bilbao maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Liverpool Athletic Bilbao golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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LİVERPOOL ATHLETİC BİLBAO MAÇI KAÇ KAÇ?

Liverpool Athletic Bilbao maçı 4-0'lık Liverpool üstünlüğüyle devam ediyor.

LİVERPOOL ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE

Liverpool Athletic Bilbao maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

LİVERPOOL ATHLETİC BİLBAO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool Athletic Bilbao maçı Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.