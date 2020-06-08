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Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı Everton-Liverpool derbisinde sona erebilir. Liverpool'un en yakın rakibi Manchester City, erteleme maçında Arsenal'e yenilirse Kırmızılar, 30 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için Everton'ın karşısına çıkacak.

Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
08.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:56

Premier Lig'de şampiyonluğun belli olabileceği derbinin oynanacağı statla ilgili tartışmalar sona erdi. 21 Haziran'daki Everton-Liverpool maçı, planlandığı gibi Goodison Park'ta oynanacak.

İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluğu garantilemesi halinde taraftarların stada akın etmesinden korkuluyor. Liverpool Valisi Jose Anderson, Merseyside derbisinin Goodison Park'tan tarafsız bir sahaya alınmasını gündeme getirdi. Ancak iki kulüp, taraftarların stada gelmeyeceği konusunda garanti verdi. Polis yetkilileri de yer değişikliğine gerek olmadığını açıkladı.

Bu gelişme üzerinde Vali Anderson, derbinin Goodison Park'tan alınması fikrini rafa kaldırdı.

CİTY YENİLİRSE ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Premier Lig'de Liverpool 2 galibiyet alması halinde 30 yıllık şampiyonluk hasretini noktalayacak. Ancak şampiyonluk daha önceden de Kırmızılar'ın olabilir. Manchester City'nin erteleme maçında Arsenal'e yenilmesi ve Liverpool'un da Everton'ı mağlup etmesi halinde, Jurgen Klopp'un ekibi şampiyonluğunu ilan edecek.

RAKİBİNE 25 PUAN FARK ATMIŞ DURUMDA

İngiltere Premier Lig'in bitimine 9 hafta kala Liverpool 82 puanla zirvede bulunuyor. Kırmızılar'ı maç eksiğiyle 25 puan geriden Manchester City takip ediyor.

Liverpool, Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda elde etmişti.

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