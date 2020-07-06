Liverpool, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile sözleşme imzaladı İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen ve 30 yıllık hasrete son veren Liverpool, 17 yaşındaki İngiliz futbolcu Harvey Elliott ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini Liverpool'a bağladığı duyuruldu. Futbola başladığı Fulham'da 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı forma giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu. Geçen yıl Liverpool'a katılan genç oyuncu, bu sezon 2 lig maçına sonradan dahil olarak forma giymişti.