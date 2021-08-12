Lionel Messi transferi tüm dengeleri bozdu! Kylian Mbappe takımdan ayrılmak istiyor
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Lionel Messi transferi tüm dengeleri bozdu! Kylian Mbappe takımdan ayrılmak istiyor

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PSG'nin Neymar ve Mbappe'nin yanına Lionel Messi'yi transfer etmesi sonrası herkes bu üçlünün hücum aksiyonlarını izlemek için sabırsızlanıyordu. Birçok futbolsever tarafından tarihin en iyi hücum üçlüsü olmaya aday gösterilen yıldız futbolcular henüz resmi maça çıkamadan dağılıyor. Fransız yıldız Mbappe, Arjantinli yıldızın takıma gelişinin ardından kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Tarihe geçen bir transfere imza atan PSG, Lionel Messi'yi renklerine bağladı. Bu transfer sonrası kulüp içi dengeler bozuldu. Arjantinli yıldızın takıma gelişinin ardından, Fransız yıldız Kylian Mbapee takımdan ayrılmak istiyor.

PSG BAŞKANI, MBAPPE'NİN TAKIMDAN AYRILMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Fanatik'in Fransız basınından aktardığı habere göre; Mbappe, takımdan kesin olarak ayrılmak istiyor. Mbappe'nin takımdan ayrılma kararını yönetime ilettiği de öğrenildi. Messi'nin imza töreninde ise PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin takımdan ayrılmak istemediğini söylemişti. Geçen sezon 27 golle gol kralı olan Mbappe'nin 2021-22 sezonu sonunda sözleşmesi bitiyor. Mbappe'nin adı uzun zamandır Real Madrid ile anılıyor. Yıldız oyuncunun bir Cristiano Ronaldo hayranı olduğu da biliniyor.

Lionel Messi transferi tüm dengeleri bozdu! Kylian Mbappe takımdan ayrılmak istiyor
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