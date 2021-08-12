Lionel Messi transferi tüm dengeleri bozdu! Kylian Mbappe takımdan ayrılmak istiyor

PSG'nin Neymar ve Mbappe'nin yanına Lionel Messi'yi transfer etmesi sonrası herkes bu üçlünün hücum aksiyonlarını izlemek için sabırsızlanıyordu. Birçok futbolsever tarafından tarihin en iyi hücum üçlüsü olmaya aday gösterilen yıldız futbolcular henüz resmi maça çıkamadan dağılıyor. Fransız yıldız Mbappe, Arjantinli yıldızın takıma gelişinin ardından kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletti.