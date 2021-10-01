Lionel Messi'nin kaldığı oteli soyguncular bastı! Yıldız futbolcu ve ailesi endişeli - Haberler Spor
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Lionel Messi'nin kaldığı oteli soyguncular bastı! Yıldız futbolcu ve ailesi endişeli

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Lionel Messi'nin kaldığı oteli soyguncular bastı! Yıldız futbolcu ve ailesi endişeli

İngiliz basınının iddiasına göre, Messi'nin Paris'te kaldığı otelde bir hırsızlık olayı yaşandı. Arjantinli yıldızın eşinin mücevherleri ve nakit paraları çalındı. Üst katındaki bir odaya giren hırsızlar; 3 bin sterlinlik altın kolye, 500 sterlinlik küpeler ve 2 bin sterlin nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Messi'nin avukatı, "Geceliği 17 bin sterlin olan bir otelde bunların yaşanması endişe verici. Ailesi ve Lionel çok endişeli" diye konuştu.

Lionel Messi'nin kaldığı ultra lüks otelde soygun skandalı. Messi'nin eşinin mücevherleri ve nakit paralar çalındı. Hırsızlar, üst kattaki bir müşteriye de ait 3 bin sterlinlik altın kolye, 500 sterlinlik küpeler ve 2 bin sterlin nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

Lionel Messi'nin kaldığı oteli soyguncular bastı! Mücevherler gitti

EVE TAŞINACAK

Geceliği 17 bin sterlin olan 5 yıldızlı otelde yaşanan bu hırsızlık olayı sonrasında Messi'nin otelden ayrılmak için harekete geçtiği ifade edildi. 34 yaşındaki futbolcu, eşi Antonela Roccuzzo ve 3 çocuğuyla birlikte aile evine taşınacak. Messi'nin avukatı, "Geceliği 17 bin sterlin olan bir otelde bunların yaşanması endişe verici. Ailesi çok endişeli" diye konuştu.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Lionel Messi'nin kaldığı oteli soyguncular bastı! Yıldız futbolcu ve ailesi endişeli - Haberler Spor
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