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Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi

Lionel Messi kulübü Barcelona'da mutlu değil. 33 yaşındaki Arjantinli süper yıldızın 2021'de sona eren kontratının ardından kulüpten ayrılmaya hazır olduğu belirtildi.

03.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:41

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Cadena SER'in haberine göre 33 yaşındaki yıldız ile yönetim arasında son haftalarda süren iki yıllık yeni sözleşme konusunda ilerleme sağlanamadı.

2021'DE AYRILMAYA KARAR VERDİ

Radyo kanalında yapılan El Larguero isimli spor programında sunuculuk yapan muhabir Manu Carreno, Arjantinli yıldızın 2021 yazında takımdan ayrılmaya karar verdiğini öne sürdü.

Haberde Messi'nin kulüpte yaşanan problemlerden sorumlu tutulması nedeniyle rahatsız olduğu ve ayrılık isteğine yönetime bildirdiği de kaydedildi.

Barcelona yönetiminin ise Messi'yi kesinlikle takımda tutmak istediği de gelen haberler arasında.

(Goal)

Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Haber Yorumları (2)
FENER ALIR!: Fener alır ama bunu değil! :)) Bunu. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GARIBAN: fener alsın
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500
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