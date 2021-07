Linear (LINA) coin nedir? Güncel Linear (LINA) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Linear (LINA) coim Ethereum Ağı üzerine inşa edilmiş bir ERC-20 jetonu olan Linear, jetonlarını güvence altına almak için en büyük çalışma kanıtı (POW) madencilik ağlarından birini kullanır.

Linear bugünkü fiyatı ₺0,232116 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺168.715.916 TRY. Linear son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #274, piyasa değeri ₺860.352.665 TRY. Dolaşımdaki arz 3.706.569.937 LINA coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 LINA coin.

LINA COİN NEDİR?

Linear, sınırsız likidite ile anında sentetik varlıklar oluşturabilen, merkezi olmayan bir delta-bir varlık protokolüdür. Proje, Linear'ın sentetik varlık belirteçleri olan "Sıvılar" ın yaratılmasını destekleyerek emtia, forex, piyasa endeksleri ve diğer tematik sektörler gibi geleneksel varlıkları kripto para birimi kullanıcılarına açar.

Protokol, Linear (LINA) ve diğer belirteçleri teminat olarak kullanarak Sıvıları yönetmek için kullanılan bir DApp olan Linear.Buildr gibi çeşitli ürünlerden oluşur. Değişim, hızlı onay süreleri ve sağlam güvenlik ile çeşitli Sıvıların ticaretini sağlamak için özel olarak oluşturulmuştur.

LINA, Ethereum ağında oluşturulmuş bir ERC-20 belirtecidir ve asıl amacı Sıvılar için teminat (Buildr kullanarak) ve protokolün topluluk yönetişimi olmaktır. Tüm token sahiplerinin Linear DAO'ya erişimi vardır, bu onların farklı girişimlere ve tekliflere oy vermelerini sağlayarak Lineer ekosistemin gelişimini şekillendirmeye yardımcı olur.

Linear'ın temel amacı, protokolün çapraz zincir yetenekleri sayesinde daha iyi ölçeklenebilirlik ve daha yüksek hız ile üstün bir kullanıcı deneyimi sağlamaktır. Linear Finance, yalnızca blockchain teknolojisinin sağladığı özelliklerden yararlanmaya devam ederken, geleneksel varlıklara maruz kalmak isteyen kullanıcılar için basit bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır .

LİNEAR'IN KURUCULARI KİMLERDİR?

Linear Finance, Drey Ng ve Kevin Tai tarafından ortaklaşa kuruldu ve resmi Linear Finance Linkedin sayfasına göre bir düzineden az kişiden oluşan küçük bir ekibe sahip .

Drey Ng, giriş engellerini azaltarak tokenize edilmiş menkul kıymetlere erişim sunan bir platform olan Liquefy'nin kurucu ortağı ve şu anki baş ürün sorumlusu. Aynı zamanda Hong Kong'da bir blockchain eğitmeni ve fintech endüstrisinde birkaç yıllık deneyime sahip.

Kevin Tai, önde gelen bir küresel varlık yöneticisi ve bir yatırım bankası olan, Hong Kong'daki Credit Suisse'in başkan yardımcısıydı. Harvard Business School'dan mezun oldu ve ekonomi sektöründe on yıldan fazla deneyime sahip.

LINA BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

LINA Finans, Ethereum ağının üzerine inşa edilmiş olsa da, protokol, kullanıcıların diğer desteklenen zincirlere erişmesine ve varlıkları bunlara aktarmasına olanak tanır. Linear, dijital varlıklara ek olarak, müşterilerin birçok merkezi olmayan borsa ( DEX ) protokolünde ortaya çıkan sistemik önden çalışan sorunu çözmek için hareket eden dinamik fiyat beslemeleri aracılığıyla forex ve emtialar gibi geleneksel varlıklara erişmelerini sağlar .

LINA jetonları, Sıvıları basmak için temel teminat görevi görür. Bununla birlikte, müşteriler bu temel teminatın% 20'sini karşılamak için ETH ve wBTC gibi diğer dijital varlıkları da kullanabilir. Doğrusal Değişim, Sıvılar için sınırsız likidite sağlar ve takas süresini blok başına bir saniyeye kadar düşürür - bu da onu yüksek frekanslı tüccarlar ve algoritmik ticaret yazılımı çalıştıranlar için uygun hale getirir.

LINA Finans kullanıcıları zamanla sentetik geleneksel varlıklara ve nihayetinde yakın vadede hisse senetlerine erişebilecekler. Çapraz zincir yaklaşımı , Linear'ın ücretleri azaltmasına yardımcı olur ve Ethereum'daki bazı mevcut protokollerde ortaya çıkabilecek kehanet önü sorununu çözer .

LINA Finans'ın en benzersiz özelliklerinden biri, topluluk yönetişimine dayalı olarak kararlaştırılacak olan önerilen tasfiye mekanizmasıdır. LINA sahipleri, diğer seçeneklerin yanı sıra, oylama yoluyla işlem ücretlerini ve sigorta fonuna ne kadar tahsis edeceklerini seçmeye yardımcı olabilir.

DOLAŞIMDA KAÇ LİNEAR (LINA) COİN VARDIR?

LINA'nın toplam arzı şu anda 10 milyar token. Doğrusal, bir terminal katına ulaşılana kadar azalan oranlı bir şişirme sistemi kullanır. Enflasyon oranı başlangıçta% 75 olarak belirlendi, ancak bu haftada% 1.5 azaldı ve LinearDAO tarafından bir fikir birliğine varılırsa değişikliğe tabi tutuldu.

Linear Finance, Alameda Research, NGC Ventures ve Hashed gibi saygın tohum yatırımcılarından 1.8 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Ek olarak, proje Eylül 2020'de küçük bir ilk madeni para teklifi (ICO) gerçekleştirdi ve katılımcı başına 500 $ 'lık kişisel bir sınırla LINA tokenlerini 0.005 $' dan satarak toplam 310.000 $ 'a yükseltti.

Toplam arzın% 40'ı stake ödülleri için,% 15'i Doğrusal Finans rezervi için ve% 10'u ekosisteme ayrılmıştır. Ekip ayrıca% 10'luk bir tahsise sahipken, danışmanlar% 5'e sahip - hem ekip hem de danışman jetonları hak kazanma programına tabidir.

Gereğince erken projeksiyonlar Doğrusal ekibi tarafından, LINA arzının% 40 bunun nedeni potansiyel belirteç yanıklarına düşük olabilir ama kökeni olaydan sonra 40 ay civarında dolaşımda olacak.

LİNEAR AĞI GÜVENLİ Mİ?

Ethereum Ağı üzerine inşa edilmiş bir ERC-20 jetonu olan Linear , jetonlarını güvence altına almak için en büyük çalışma kanıtı (POW) madencilik ağlarından birini kullanır.

\ Bunun da ötesinde, LinearDAO, LINA sahiplerine, Linear Finance ekosisteminin kullanıcıları tarafından istenen yolda gelişmesini sağlamaya yardımcı olan teklifleri oylama yetkisi vermek için yaratıldı. Gerçek Doğrusal Finans delta.one varlık protokolü güvenilirdir ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenebilen Ethereum akıllı sözleşmelerine dayanır .

LİNEAR FİNANSMANI (LINA) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?



LINA, popüler merkezi olmayan borsa Uniswap'e ek olarak BitMax ve MXC gibi popüler merkezi borsalarda listelenmiştir. Kasım 2020 itibariyle token, Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) veya Uniswap'ta sarılmış Bitcoin (wBTC) ile takas edilebilir .