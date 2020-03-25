Limak Enerji işlem merkezleri, hizmet saatlerini güncelledi
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, koronavirüse karşı toplum sağlığını korumak amacıyla işlem merkezlerinin hizmet saatlerinde güncellemeye gitti.
25.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:02
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, koronavirüse karşı toplum sağlığını korumak amacıyla işlem merkezlerinin hizmet saatlerinde güncellemeye gitti. Limak Enerji, yarından itibaren geçerli olmak üzere 12.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Kaynak: Dunya.com