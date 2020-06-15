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Limak Enerji'den müşterilerine 3 taksit imkanı

Güney Marmara'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, korona virüs ile mücadele kapsamında, ödenemeyen faturalar için esnek ödeme planı hazırladı.

Limak Enerji'den müşterilerine 3 taksit imkanı
15.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:49

Güney Marmara'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, korona virüs ile mücadele kapsamında, ödenemeyen faturalar için esnek ödeme planı hazırladı. 'Kesintisiz enerji' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Limak Enerji müşterilerine, faturalarını kredi kartı olmadan üç taksitle ödeme imkanı sunmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde müşterilerine yönelik birçok kolaylık sunan Limak Enerji, enerji kesintisi gibi müşterilerin mağdur olabilecekleri durumlarla karşı karşıya kalınmaması için taksit uygulaması başlattı. Kampanya kapsamında 5 bin TL'ye kadar elektrik faturası ödemesi bulunan müşteriler, kredi kartsız olarak ödemelerini 3 aya kadar taksitlendirebilecekler. Uygulamada fatura sayısı değil, toplam borç tutarı esas alınacak ve müşteriler önceki dönem borçlarına da taksitlendirme işlemi yapabilecekler.

Müşterilerin uygulamadan yararlanabilmeleri için 30 Haziran'a kadar online.limakuludag.com.tr adresli Limak Enerji Uludağ Elektrik'in sanal şubesi, 'OlduBil' mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden taksitlendirme başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Şirket, 5 bin TL üzerindeki elektrik faturası borçları için de işlem merkezlerine yapılan başvurularla kolaylık sağlayacak.

Müşterilerin faturalarının ödeme tarih aralığını ve alt limitlerini kendilerinin belirleyeceği Esnek Fatura Uygulaması ve Kesintisiz Enerji Uygulamasıyla enerji kesim oranında yüzde 50'lik bir düşüş sağlayan şirket, son dönemde de Askıda Fatura Uygulamasını devreye almıştı. Limak Enerji yeni uygulaması ile de müşterilerine taksit imkanı sunmuş olacak.

Enerji sektöründe normalleşme başlıyor

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, enerji sektöründe normalleşme sürecinin 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacağını belirterek, "Bu tarihten itibaren tahsilata ilişkin mevzuatlar ve karantina bölgelerine yönelik fatura okuma işlemleri de rutin işleyişe göre devam edecek. Limak Enerji'nin bu uygulamasıyla müşteriler, normal işleyişten önce taksitlendirme imkanına sahip olacak" dedi. . - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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