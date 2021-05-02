Lille Teknik Direktörü Galtier: Burak bizim gerçek liderimiz, cezalı duruma düşmesin diye oyundan aldım
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Lille Teknik Direktörü Galtier: Burak bizim gerçek liderimiz, cezalı duruma düşmesin diye oyundan aldım

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) lideri Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Nice maçında gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sahanın ve haftanın lideri olduğunu söyledi. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Lille'de dün akşam Burak gibi Zeki Çelik de gol kaydetti. Fransa basını gibi, Lille Teknik Diretkörü Galtier de Burak'a kayıtsız kalamadı.

Galtier, Ligue 1'de Nice'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle arka arkaya 9 karşılaşmada forma giyemediğini anımsatarak, "(Burak Yılmaz'ın) Geri dönüşü takımımız ve ofansımız için gerçek bir artı. Burak sahanın ve haftanın lideri" değerlendirmesinde bulundu.

Lille Teknik Diretkörü Galtier: Burak bizim gerçek liderimiz, cezalı duruma düşmesin diye oyundan aldım

"YOKLUĞU ETKİLEDİ"

Galtier, sözlerini şöyle sürdürdü: Onun yokluğunun ne kadar etkili olduğunu görebiliyorsunuz. Gücümüze güç kattı. Gerçek bir lider. Bu sene bize çok yardımcı oldu. Geri dönüşü takımımız ve ofansımız için gerçek bir artı. Sarı kart görseydi cezalı duruma düşecekti, bunu önlemek için onu oyundan çıkardım ve kendisiyle de bu durumu konuştuk.

Lille Teknik Direktörü Galtier: Burak bizim gerçek liderimiz, cezalı duruma düşmesin diye oyundan aldım
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