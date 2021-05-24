Lille şampiyon oldu mu?

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Lille 10 yıl sonra tarihi bir şampiyonluğa ulaşarak PSG'nin 4 yıllık hegemonyasına noktayı koydu.

Lille, deplasmanda Angers ile karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrılan konuk ekip 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın golleriyle zafere giden Lille, Paris Saint-Germain'in 4 yıllık şampiyonluk ambargosuna da son noktayı koydu.

LILLE 4. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Şampiyonluğa ulaşan Lille, daha önce Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü. Kuzey ekibi, Angers karşılaşması sonunda mutlu sona ulaşarak 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.