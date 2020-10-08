Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti

Milli futbolcu Zeki Çelik, transferin son günü Roma'nın kapısından döndü. Fransa Ligue 1 takımı Lille, A Milli oyuncumuz Zeki Çelik için Roma'dan gelen transfer teklifini reddetti.

Serie A ekibi Roma'nın transferin son gününde A Milli oyuncumuz Zeki Çelik için teklif yaptığı ortaya çıktı.

Savunmanın göbeğini Smalling'le güçlendiren Roma, sağ bek mevkisi için de Zeki Çelik'i düşünüyordu.

12 MİLYONLUK TEKLİF

İtalyan ekibinden milli oyuncu için 12 milyon avroluk teklif geldi. Fransız takımı Lille ise genç sağ bek için gelen bu teklifi geri çevirdi.

1997 doğumlu milli oyuncunun adı yaz transfer döneminde diğer Serie A ekipleri Milan ve Atalanta ile de anılmıştı.