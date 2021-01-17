Lille - Reims Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Lille - Reims Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

17.01.2021 18:36 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:39
Lille - Reims Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Lille - Reims maçıdır. Peki Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Lille - Reims maçıdır. Peki Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

LİLLE - REİMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lille - Reims maçı 17 Ocak Pazar günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

LİLLE - REİMS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Lille - Reims maçı Bein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

LİLLE - REİMS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak.

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