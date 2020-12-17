Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille kulübü, ödenmemiş kredi borçları nedeniyle el değiştiriyor.

RTL'de yer alan habere göre; Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satacak. Merlyn Partners, hem 200 milyon euro borcu ödeyecek hem de Gerard Lopez'in elinde kalan diğer hisseleri de satın alacak. Böylece kulübün kontrolü tamamen Merlyn Partners'e geçecek.

RENNES'İN ESKİ BAŞKANI KULÜP BAŞKANI OLACAK

Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alırken Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlamaya çalışacak.

Merlyn Partners'in devre arasında oyuncu satmayacağı ve Lille'i daha başarılı yapmak için yatırımlarına devam edeceği de belirtildi.