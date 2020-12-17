Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor

17.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:20

Milli futbolcularımızın formasını giydiği Fransız ekibi Lille el değiştiriyor. Kulüp sahibi Gerard Lopez, 200 milyon euroluk borca karşılık Lille'i Merlyn Parnters'e satacak.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille kulübü, ödenmemiş kredi borçları nedeniyle el değiştiriyor.

RTL'de yer alan habere göre; Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satacak. Merlyn Partners, hem 200 milyon euro borcu ödeyecek hem de Gerard Lopez'in elinde kalan diğer hisseleri de satın alacak. Böylece kulübün kontrolü tamamen Merlyn Partners'e geçecek.

RENNES'İN ESKİ BAŞKANI KULÜP BAŞKANI OLACAK

Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alırken Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlamaya çalışacak.

Merlyn Partners'in devre arasında oyuncu satmayacağı ve Lille'i daha başarılı yapmak için yatırımlarına devam edeceği de belirtildi.

Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Nilgün Belgün Serenay Sarıkaya
Spor Ryan Babel Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Altay Bayındır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:20:28. #1.14#
title