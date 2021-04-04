Lille futbolcusu Tiago'dan sahada sinirini alamayan Neymar, koridorda üstüne saldırdı! İşte o görüntüler
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Lille futbolcusu Tiago'dan sahada sinirini alamayan Neymar, koridorda üstüne saldırdı! İşte o görüntüler

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Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille'in şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi PSG'yi 1-0 mağlup ettiği maçta Brezilyalı yıldız Neymar sinirlerine hakim olamadı. Lille'den Tiago ile Neymar sahada çekişmeye başlayıp, kırmızı gördü. Oyundan atıldıktan sonra Neymar, koridora girince 20 yaşındaki Tiago'ya saldırmaya çalıştı, güvenlikler güçlükle araya girebildi.

Fransa Ligue 1'de Lille deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son anlarında Neymar ile Lille'den Tiago Djalo arasında kavga çıktı. Maçın son bölümünde Neymar rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilyalı yıldız oyun alanı dışına çıkan topu alırken rakibini ittirdi. Maçın hakemi Benoit Bastien de bu iki hareketin üzerine daha önce sarı kartı olan oyuncuları ikinci sarı kartla oyun dışına gönderdi.

KAVGA BÜYÜDÜ

İki oyuncu soyunma odasına doğru giderken tartışmaya devam etti. Soyunma odası koridorlarına girildiğinde iki oyuncu arasında kavga büyüdü. Kameralara da yansıyan kavgayı soyunma odası koridorlarında bulunan kişiler araya girerek ayırdı. Daha önce de birçok skandala karışan Neymar'ın ağır ceza alma ihtimali var.

YUSUF VE ZEKİ YOKTU

Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı koronavirüs testleri pozitif çıktığı için bu maçta görev yapamadı. Burak Yılmaz ise 73. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna dahil oldu.

Lille futbolcusu Tiago'dan sahada sinirini alamayan Neymar, koridorda üstüne saldırdı! İşte o görüntüler
Lille futbolcusu Tiago'dan sahada sinirini alamayan Neymar, koridorda üstüne saldırdı! İşte o görüntüler

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