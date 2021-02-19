Lille, evinde Ajax'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenildi

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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu mücadelesinde Lille, konuk ettiği Ajax'a son 3 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Fransız ekibinde maça ilk 11'de başlayan milli futbolcularda Zeki 90 dakika oynarken Yusuf Yazıcı 62. dakika sahada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Lille ile Ajax kozlarını paylaştı. Fransız ekibi normal sürenin bitimine 3 dakika kala yediği gollerle sahadan yenik ayrıldı.

Mücadelenin ilk golünü 72. dakika Lille'in forveti Timothy Weah attı. Karşılaşmanın son 3 dakikasına önde giren Fransız ekibi, 87. dakikada Dusan Tadic'in penaltısına ve 89. dakikada Brian Brobbey'in golüne engel olamayınca Ajax sahadan 2-1 galip ayrıldı.

YUSUF VE ZEKİ İLK 11'DE BAŞLADI

Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcularda Zeki 90 dakika oynarken Yusuf Yazıcı 62. dakika sahada kaldı. Bir diğer milli futbolcumuz Burak Yılmaz ise karşılaşmada forma giyemedi.